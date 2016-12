Balotelli, mission impossible: "Otto partite per convincere Milan e Conte"

Fuori tempo massimo? Probabilmente sì. Eppure Mario Balotelli vuole provarci: un mese e mezzo ancora per una doppia missione quasi impossibile, convincere il Milan a trattenerlo ancora e trovare quella fiducia sinora mai avuta del ct Conte per una maglia dell'Italia in Francia ai prossimi Europei. Questo quanto Balo avrebbe confidato al suo procuratore, Mino Raiola: "Nelle prossime otto partite darò tutto per trovare il riscatto".

L'ottimismo prima di tutto. Crederci e provare a ribaltare tutti i pronostici. Questa la nuova sfida di Mario Balotelli: "Nelle ultime 8 partite - queste le parole riportate oggi da La Gazzetta dello Sport - darò tutto per convincere il Milan a riscattarmi e conquistarmi un posto per l’Europeo”. Impresa tardiva, probabilmente disperata sportivamente parlando: difficile infatti che i rossoneri decidano di ridiscutere l'accordo con il Liverpool (il prestito secco scadrà il prosismo 30 giugno), ancor più arduo che Conte decida di dargli una chance in maglia azzurra.



Ma Balotelli, che ieri ha avuto un incontro con il suo agente Mino Raiola, è parso quanto mai voglioso di smentire tutti gli scettici. Incominciando domenica a Bergamo contro l’Atalanta: prima tappa di una salita lunga otto ripidisismi tornanti. Forse troppo ripidi per chi "Super" non lo è più da ormai troppo tempo.