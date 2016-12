Balotelli, l'esultanza è sui social: "Un sorriso per chi ha creduto in me" 

10:12 - Un sorriso che vale molto più di mille parole. Quello di Mario Balotelli che, finalmente, ha trovato il suo primo gol in Premier con la maglia del Liverpool. In campo Supermario dopo la zampata vincente contro il Tottenham è diventato una sfinge, abbracciato dai compagni, non facendo trapelare nessuna emozione. Poi sui social il bomber si è lasciato andare in un sorriso: "Ora testa bassa e continuare a lavorare sodo, il gol è già il passato".

Balo trova sempre il modo di far parlare di sé, quasi che il gol è passato in secondo piano. Tutti a interrogarsi per la mancata esultanza arrivata poi con qualche ora di ritardo, sulla via di casa, anche con una piccola vena polemica: "Questo sorriso è SOLO per quelli che hanno sempre creduto in me. Forza Liverpool". Sul web è esplosa l'ironia, mentre i tabloid sono stati più benevoli. Forse è tornato Supermario, i Reds sperano di averlo recuperato. C'è bisogno di lui ora che la qualificazione in Champions League è sempre più alla portata degli uomini di Rodgers.