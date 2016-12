Balotelli indagato per minacce a una donna

22:52 - La seconda avventura di Mario Balotelli in Inghilterra si sta trasformando in un incubo. Già nell'occhio del ciclone per le pessime prestazioni in campo - ultima quella in Champions League con il Liverpool che lo ha anche multato per aver scambiato la maglia a fine primo tempo con Pepe del Real Madrid sul 3-0 per i blancos - Mario è ora indagato dalla polizia perchè avrebbe minacciato una donna, rea di aver fotografato la sua Ferrari.

Nè calcio, nè gossip dunque per Balo, la cui ultima love story con Fanny Neguesha è ufficialmente finita dopo l'annuncio della stessa modella belga. Ora SuperMario è atteso da un confronto con la polizia della Contea di Greater Manchester che ha reso noto di aver aperto un'inchiesta sugli ultimi fatti: l'ex attaccante di Inter e Milan avrebbe aggredito verbalmente questa donna che, incuriosita, stava fotografando la sua Ferrari parcheggiata.