Balotelli: "Il Milan ha deciso di lasciarmi"

Mario Balotelli quattro anni fa era sulla copertina di Time e reduce dal 2-0 alla Germania agli Europei, un calciatore al top corteggiato da tutte le più grandi squadre al mondo. Oggi, alla vigilia del quarto di finale Germania-Italia, la situazione è cambiata radicalmente, Conte non lo ha nemmeno convocato, il Milan ha deciso di non riscattarlo e il Liverpool non è deciso a riprenderselo ma preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

L'ex attaccante dei rossoneri si sfoga in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. "Ho fatto due anni non ai miei livelli - spiega - ho avuto problemi fisici e altri problemi, non sono stato io. Conte, giustamente, ha portato altri giocatori all'Europeo. Io - prosegue - posso fare molto di più però ci vuole tempo, in una scala da 0 a 10 mi sono fermato a 5, ma piano piano al 10 ci arriverò. Diventerò Pallone d'oro. Il Milan? Ha deciso di lasciarmi e di sicuro non ci sarà un Mario's back again. Dove giocherò la prossima stagione? Spero nel Liverpool...".