Balotelli: i tifosi lo amano, la critica lo stronca

15:03 - Dopo l'inizio incoraggiante, Mario Balotelli è sul banco degli imputati per la falsa partenza del Liverpool: ma questa volta la stampa inglese gli rimprovera non le note esuberanze extra-calcistiche ma il modesto rendimento in campo. Così oggi, alla vigilia della trasferta di Champions League in Svizzera contro il Basilea, il Daily Mail gli riserva un attacco duro e frontale, definendo l'attaccante italiano "un attaccante in saldo che nessuno voleva", e "un costoso tiratore di calci di rigore, che non tira pù calci di rigore", perché al Liverpool - come tutti sanno i tiri dal dischetto spettano a capitan Steve Gerrard.

Balotelli ha segnato una sola rete, ai campioni di Bulgaria del Ludogorets nella giornata d'apertura della Champions. In Premier League, 310' in campo ma ancora all'asciutto. Uno zero che rende stridente il confronto con il suo predecessore Luis Suarez che Mario è chiamato a non far rimpiangere.

Così adesso in difficoltà si trova anche chi più di tutti ha scommesso su Balotelli, il manager Brendan Rodgers. Eppure, nonostante le attuali difficoltà, Balotelli è subito entrato nei cuori del popolo di Anfield: rispetto al passato non lesina impegno e determinazione, e questo basta perché sia tra i favoriti della Kop. "Come se i tifosi gli fossero grati per il solo fatto di giocare per il Liverpool quando in verità dovrebbe essere il contrario", commenta il Mail.