Balotelli: "Grazie Milan: scelto l'uomo prima del calciatore"

“Un anno fa ero meno maturo di adesso, anche se mi ritenevo maturo anche prima. Sicuramente la paternità ha significato molto. Al Liverpool non è successo niente di grave: semplicemente l'allenatore sosteneva che le mie caratteristiche non si inserivano bene nel sistema di gioca che voleva trasmettere alla squadra, che il Liverpool con me giocava male. Io non ero d'accordo, ma l'ho accettato. Non sono uno che corre per 11 come fa, per esempio, Suarez, ma non si può dire che sono uno che sta fermo: è sbagliato dire che non gioco per la squadra".