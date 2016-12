Balotelli flirta con una 19enne su Instagram: beccato dal fidanzato

19:31 - In campo non è periodo (solo due gol in 12 partite con il Liverpool). Ma sui social network, Mario Balotelli è sempre molto attivo e ricco di iniziativa. Soprattutto quando di mezzo c'è una ragazza. Come dimostra l'ultima "conquista" 2.0. Si tratta di Maria, 19enne islandese con cui l'ex rossonero ha flirtato online. Peccato però che poi il fidanzato della giovane abbia scoperto tutto e pubblicato la conversazione tra i due.

La ragazza aveva il profilo bloccato, ma per Mario superare questo "ostacolo" della privacy è stato semplice. Per avere pieno accesso alle immagini della 19enne, a Balo è stato infatti sufficiente chiedere "Mostrami le tue foto". Un gioco da ragazzi, che poi ha innescato una breve conversazione tra i due: "Dove vivi? Quanti anni hai? etc etc...".



Un flirt in perfetto stile 2.0. Se non fosse che il fidanzato della "preda" di SuperMario ha scoperto tutto e pubblicato il dialogo con ironia: "Ecco il momento in cui Mario Balotelli prova a fregarti la ragazza". Ma Maria non è l'unica islandese finita nel mirino dell'ex bomber del Milan. Online è infatti spuntata anche un'altra conversazione della stessa giornata con un'altra giovane (Margaret), che poi ha condiviso con gli amici la chiacchierata commentando divertita quanto è successo: "Balo parla con tutti qui in Islanda?". Tutti tutti forse no. Ma tutte...