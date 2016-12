Balotelli, Equitalia pretende 10mila euro di multe non pagate

19:44 - Gli eccessi rischiano di costare caro a Mario Balotelli. In questo caso si tratta di eccessi di velocità, ben 18 tra il 2012 e il 2013, sulle autostrade del Nord, quasi sempre al volante di una Ferrari presa a noleggio. Un totale di circa 10mila euro di multe non pagate, che Equitalia pretende da lui, tanto da avergli spedito una lunga serie di cartelle esattoriali. "SuperMario", però, da buon italiano, si oppone e non intende pagare le contravvenzioni. Come racconta l'Eco di Bergamo, l'attaccante del Liverpool ha presentato ricorso (uno igà vinto) al Giudice di pace del capoluogo orobico, spiegando come il cambio di residenza, legato al passaggio dal Manchester City al Milan, gli abbia impedito di ricevere a casa le contravvenzioni, rendendole, a suo dire, nulle.

Sta di fatto che il brivido della velocità sembra aver contagiato anche Balotelli, pizzicato per ben cinque volte a una velocità di 40 chilometri orari oltre il consentito e visto che il limite è di 130 km/h...