Balotelli e le nuove scarpe: "Un'idea per Pia"

In attesa di tornare in campo (probabilmente non prima del 2016 per i noti problemi di pubalgia), Mario Balotelli presenta su Instagram le sue nuove scarpe ispirate ai cartoni animati e mostra il suo lato più tenero, quello di papà. "Non lo avrei mai detto, ma queste sono tra le mie favorite... Non vedo l'ora di tornare in campo e segnare con queste! Pazienza. Scarpe cartoni animati... Un'idea per Pia" ha scritto SuperMario in inglese sul suo profilo.