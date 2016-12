Balotelli denunciato per aver diffuso foto intime di una sua ex

Nuove guai extracalcistici in arrivo per Mario Balotelli: secondo quanto riporta La Prealpina, quotidiano locale di Varese, l'attaccante del Milan è stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio da una quarantenne con cui avrebbe avuto una relazione per un paio di anni. Secondo quanto riporta il giornale, la donna ha denunciato Balo perché avrebbe divulgato delle foto molto intime che lei gli aveva inviato, poi finite su facebook. La donna avrebbe chiesto a Balotelli - con cui ha detto di aver avuto una relazione seria, mentre lui era legato ufficialmente a un'altra persona - di far sparire dal web le foto hard, ma lui sarebbe intervenuto molto in ritardo, permettendo la diffusione delle immagini. Da qui la denuncia per violazione della privacy.