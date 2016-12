Balotelli, corteggiamenti dal Besiktas

Novità all'orizzonte per Mario Balotelli. L'attaccante non ha disputato una bella stagione al Liverpool. Il campionato in Premier League, con la maglia dei Reds, è stato davvero deludente. Ad Anfield Road sono in tanti a sperare in un suo addio, ma Mino Raiola ha più volte ribadito che rimarrà in Inghilterra. Ma adesso è spuntato il Besiktas che su Balotelli ci sta facendo davvero un pensiero. La trattativa per il club turco è complicata.