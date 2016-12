Balotelli al Nizza, Raiola: "Klopp è stato un pezzo di ..."

Come suo solito, Mino Raiola non le manda a dire. E quando c'è di mezzo Balotelli - appena arrivato al Nizza - il super agente non fa sconti. Soprattutto a Klopp , allenatore del Liverpool che lo ha mollato senza pensarci troppo: "Klopp non si è reso conto che Mario è una persona - ha detto Raiola alla Gazzetta dello Sport - anche i dirigenti Reds hanno ammesso che non si è comportato bene. Dire che è stato scorretto è dir poco: è stato un pezzo di m..."

"Perché Nizza? Qui c’è un campionato molto fisico, con stadi nuovi e il gioco è più aperto - ha detto Raiola - In Italia invece le partite finiscono sempre 1­-0 o 2-­1. Se Mario in Italia non vuole tornare? In Italia c’è sempre un’attenzione troppo marcata nei suoi confronti. Ho cercato di trovargli un posto dove possa essere giudicato sul calcio e non sulla vita privata. L’Italia quindi andava esclusa, anche se, negli ultimi due anni, la sua vita fuori dal campo è stata di una noia mortale".



"Se Mario è davvero un rischio? È normale sia considerato così - ha spiegato Raiola - perché negli ultimi due anni non ha mantenuto le attese. Da questo punto di vista è una scommessa, ma di quelle che farei tutta la vita. Se ti va bene, vinci il campionato. Se va così così, arrivi tra i primi cinque. Se ti va male, amen. Cosa mi aspetto da Balotelli? Venti gol. E se sta bene come ora, 20 gol li fa sicuro».