Balotelli, adesso il rientro è un mistero

Il rientro di Mario Balotelli è ormai diventato un mistero. L'attaccante rossonero, in prestito dal Liverpool, è alle prese con la pubalgia e la sua ultima presenza è quella del 27 settembre in casa del Genoa. Ma nessuno a Milanello conosce la data del suo rientro. Lo ha confermato lo stesso Sinisa Mihajlovic durante la conferenza di vigilia col Chievo. Tornato al Milan per rinascere, Balo ora non sa nemmeno quando rivedrà il campo.

Uno stop davvero inatteso, che limita le scelte in attacco del tecnico serbo, apparso preoccupato nel parlare delle condizioni di Super Mario. Un mese fa la sua ultima gara e il suo unico gol risale addirittura al 22 settembre, nel calcio di punizione vincente rifilato all'Udinese. A MIlanello lo aspettano tutti con ansia perché, sempre quanto detto da Miha in conferenza, con il rientro delle punte si potrà passare al 4-4-2. L'evoluzione delle condizioni di Balo interessa anche il ct azzurro Antonio Conte. In estate ci sono gli Europei e il rossonero non vuole perdere il treno azzurro per partecipare alla manifestazione continentale.