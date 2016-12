Balotelli a Prandelli: "Non è un uomo vero"

15:27 - Dopo mesi di silenzio, Mario Balotelli ha risposto pesantemente alle critiche mosse nei suoi confronti da Prandelli nel giorno delle dimissione dell'ex ct: "Gli uomini veri si parlano in faccia - ha detto l'attaccante del Liverpool -. Prandelli ha parlato male di me, non mi aspettavo lo facesse davanti ai giornalisti. Non ho risposto perché non ha senso, gli uomini veri se hanno qualcosa da dirsi, se lo dicono in faccia".

"Io sono una persona diretta - ha continuato SuperMario -, parlo faccia a faccia con le persone. Al Mondiale penso di aver avuto due massimo tre occasioni da gol e con l'Inghilterra ho segnato, ma non ho potuto fare molto altro nelle altre partite".

Nella lunga intervista rilasciata a "Sport Magazine", Balotelli parla della nuova avventura al Liverpool, ammettendo qualche sua lacuna: "Non sapevo molte cose su questo club prima di venire qui, ma sono stato piacevolmente sorpreso. Sapevo che era una buona squadra, ma non pensavo così forte. Sono felice che così tanti giocatori giovani e forti siano in squadra con me". Sui tifosi: "So che non ho ancora segnato in Premier League, ma vedo che sono dalla mia parte. A volte mi sveglio pensando che qualcuno sta parlando male di me, poi però vedo i ragazzini venire verso di me. Vuol dire che piaccio loro. Apprezzano il fatto che mi stia impegnando molto e questo mi rende felice".

Nel suo presente però non c'è la Nazionale di Conte: "Capisco perché non ne faccio parte, non sto segnando mentre chi è stato convocato sta facendo bene. Si sono meritati la convocazione. Amo l'Italia e mi piacerebbe tornare in Nazionale, sono stato molto deluso dal Mondiale e dal trattamento ricevuto. Dell'Italia mi mancano gli amici e la famiglia, ma quando torno trascorro molte ore con loro". Su Rodgers, infine: "E' una brava persona, ma ha un carattere forte. Può aiutarmi a migliorare. Con lui non si può essere teste di c...".