Balo scalpita, Miha sorride: "Al suo ritmo, gioco anch'io"

Mario Balotelli guarito fa notizia. E tendenza. I due gol segnati con la Primavera, a inizio settimana, rendono l'idea. E la voglia (come sempre) di guardare a quel che fa SuperMario, nel Milan, per la maglia azzurra e per quel che si vuole, è sempre un polo d'attrazione. Così Balo guarito che non gioca nel Milan impone la domanda a Mihajlovic. E i vari post di Mario, vedi uno degli ultimi nei quali assicura di aver 60 minuti nelle gambe, per poter giocare questo è ovvio, porta Sinisa a cavarsela con qualche battuta. Delle sue.



"Balotelli? Ha da due a quattro minuti... Mario dice di avere sessanta minuti nelle gambe, ma per come gioca lui ce la farei anche io per un'ora. Per come la vedo io forse ha mezz'ora". Questo è quanto, senza offesa e senza mancanza di rispetto. Quel che si deve e quel che occorre fare: perché bisogna avere pazienza e aspettare.