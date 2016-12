Balo: passata la pubalgia, arrivata l'influenza

La pubalgia? Va bene, tutto ha ripreso a funzionare e la visita di controllo lunedì a Monaco di Baviera ha dato gli esiti sperati. Mario Balotelli può riprendere a dare calci al pallone, nei dovuti modi e col minimo di cautela che occorre. Il ritorno in campo, senza eccedere nella fretta, magari è lecito aspettare il 6 gennaio 2016. Comunque sia, magari già in panchina per Samp-Milan di Coppa Italia, o di più per Frosinone-Milan, ultima gara del 2015.

Questo per dire che tra Balotelli e la pubalgia la battaglia è vinta. Ma siccome nel 2015 Super-Mario non si fa mancare niente, o meglio: troppe cose lo inseguono, ecco che oggi non si è allenato a causa di un leggero attacco influenzale. Meglio il riposo, per lui e per Alex, anche il brasiliano con l'influenza. Ma quella di Mario, ovvio, fa notizia.