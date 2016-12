Balo papà modello: gioca con Pia e pubblica una foto

18:24 - L'avventura al Liverpool non è cominciata benissimo e in Nazionale la convocazione di Conte non è arrivata. E così Balotelli si aggrappa agli affetti e mostra a tutti che non è solo "Mad Mario", ma anche un papà attento e affettuoso. L'ex attaccante del Milan prende la figlia Pia sulle spalle e pubblica su Instagram una foto che lo ritrae mentre gioca con la bimba. "Non c'è niente di meglio che trascorrere del tempo con tua figlia", scrive SuperMario.

Nell'immagine si vede un Balotelli diverso dal solito. In versione papà, Mario mostra un lato inedito del suo carattere e si fa strapazzare la cresta dalla piccola Pia senza battere ciglio, tenendola ben salda sulla spalle. Chissà che la figlia non lo aiuti a ritrovare serenità anche in campo

BALO IN VERSIONE PAPA'