Balo, il quinto della lista. Comincia la scalata

11:49 - Balotelli in campo subito contro la Croazia? "Può andare in campo, in panchina oppure in tribuna. Dipende...". Parole del ct Conte, e dibattito (inchiesta) aperto per capire quale sarà il tandem d'attacco della Nazionale domenica sera, a San Siro, contro la Croazia. Partita-chiave del girone, proibito sbagliare scelte e mosse.

Dunque, SuperMario: quando c'è, è inevitabile che si parli di lui (solo di lui). E' accaduto all'Italia di Prandelli, in Brasile, e abbiamo sbagliato tutti, da ct in giù, concentrando energie, speranze e discussioni attorno a un calciatore che non ha mai deciso di diventare campione. Non dovrebbe accadere alla Nazionale di Conte, ma il ct scegliendo Balo ha rimesso al centro del mondo azzurro un simbolo, nel bene e nel male, del calcio italiano.



Dunque, chi in campo con la Croazia? A rigor di logica, e secondo i primi segnali da Coverciano, saranno Immobile e Zaza i titolari delle due maglie in attacco. Poi Pellé, quindi Giovinco e solo in quinta posizione, nelle gerarchie del ct, Balotelli. Giusto? Forse, se abbiamo compreso idee, regole e modi del ct. Dopodiché siamo pronti a registrare, giorno per giorno, le novità. Balo ha cinque allenamenti per ricostruire il feeling con la Nazionale e conquistare Conte. Che non lo conosceva.

LA GIORNATA A COVERCIANO

E il secondo giorno di lavoro a Coverciano ha detto che... Conte ha provato in attacco la coppia Zaza-Immobile: nessun dubbio a proposito, oggi e in prospettiva. E per Balotelli il ct ha confermato le parole di lunedì, lasciando Mario ai confini del progetto-titolari, come quinto attaccante e in attesa di segnali che da SuperMario ci si attende. Prima di lui, oggi, le gerarchie impongono Giovinco e Pellé.

Sul resto della formazione, Ogbonna sarà in difesa, con Ranocchia e Chiellini. I due esterni: uno sarà si sicuro Darmian, l'altro da scegliere fra Candreva e De Sciglio, ma se fosse il rossonero a occupare il posto-fascia, Candreva potrebbe andare a centrocampo con De Rossi e Marchisio.