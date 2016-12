Balo espulso, la stampa francese lo difende : "Uno scandalo"

Per una volta la stampa e i giornalisti difendono Mario Balotelli . Dopo l'espulsione per doppia ammonizione, rimediata ieri dopo il gol vittoria contro il Lorient , i media francesi accusano l'arbitro Thual. "Uno scandalo" scrive il Nice Matin. Per Rmc si tratta invece "dell'espulsione più ingiusta della storia del calcio". Supermario sarà squalificato e dovrà saltare il prossimo match, dopo la sosta, contro il Lione .

Balotelli è stato espulso per somma di ammonizioni: la prima è arrivata per essersi tolto la maglietta subito dopo aver realizzato il gol vittoria la seconda, che gli è costata l'espulsione, per un accenno di testata ai danni di un avversario. Insomma solito genio e sregolatezza ma, forse per la prima volta nella sua carriera, la stampa è con lui e ne ha preso le difese.

Il Nizza, grazie ai 5 gol segnati in tre partite da Balo, è in testa alla Ligue 1 dopo otto giornate, davanti a Monaco e Psg.