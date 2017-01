Balo, bufera razzismo: "Una vergogna a Bastia"

Sassi contro il pulmann, insulti nel riscaldamento e cori razzisti per tutta la partita. I tifosi del Bastia hanno riservato un trattamento "speciale" a Mario Balotelli ieri sera nell'anticipo della Ligue 1 col Nizza. Un attacco a cui SuperMario ha deciso di rispondere su Instagram, puntando il dito contro i tifosi del Bastia, ma non solo. "Mi hanno insultato per tutto il match e nessuno ha detto niente - ha scritto - E' legale il razzismo in Francia o solo a Bastia?. E' una vergogna".