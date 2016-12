Bale, il procuratore si lamenta: "Non gli passano la palla..."

Le critiche a Gareth Bale dopo la prestazione con la Juve non sono piaciute al suo procuratore. "I compagni devono lavorare per lui, devono passargli la palla per fargli dimostrare il suo valore - ha tuonato Jonathan Barnett -. Quando gli passeranno il pallone, Bale diventerà il migliore del Real Madrid ". Una stoccata che però non sembra mettere in dubbio il futuro del gallese al Real: " Resterà a Madrid ".

La rabbia dell'agente di Bale esplode sulle colonne del "The Telegraph". "Bisognerebbe guardare le partite invece di criticare - ha spiegato Barnett, puntando il dito contro l'ambiente blancos -. Gareth avrebbe potuto andare dal presidente per protestare e invece non lo ha fatto". "La gente non sa di cosa parla quando critica Gareth - ha proseguito -. Può essere il miglior giocatore del Real, ma va coinvolto di più e spero che la squadra lo faccia". Le parole del procuratore arrivano dopo la brutta prova con la Juve in Champions: "Tante persone sarebbero state colpite duramente da quelle parole, ma Gareth è determinato - ha precisato -. Avrebbe potuto urlare o bussare alla porta dell'ufficio dell'allenatore per parlarne, ma non vuole destabilizzare niente e nessuno". "Ho parlato con lui giovedì: quando le cose non vanno bene e non è contento, ma non vede l'ora di uscirne subito", ha continuato.



Infine sulle voci di mercato che riguardano Gareth: "Ogni top club nel mondo vorrebbe averlo in squadra, ma resterà al Real la prossima stagione. Non c'è nessuna possibilità di vederlo andare via quest'estate. Quando disse che avrebbe voluto da sempre giocare nel Real era sincero al 100%, ed è determinato nell'ottenere successi qui a Madrid".