Bale a tutta velocità: è il più rapido del mondo

Due velocisti contro una delle squadre più rapide del pianeta calcio. Uno studio del club messicano del Pachuca ha infatti stabilito che Gareth Bale , avversario del Napoli questa sera in Champions League, è il giocatore più veloce del mondo . Il gallese toccherebbe una velocità di punta di 36,9 Km/h e precederebbe in questa speciale classifica il colombiano Flamengo Orlando Berrio (36 Km/h) e il messicano Jurgen Damn (35,2 Km/h) . Settimo posto per un altro avversario degli azzurri: Cristiano Ronaldo . Il portoghese viaggia alla velocità massima di 33,6 Km/h e precede di due posizioni Lionel Messi (32,5 Km/h).

Tra i calciatori più rapidi del pianeta spiccano il quarto posto di Antonio Valencia, del Manchester United, con 35,1 Km/h e il quinto del gabonese del Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang (34,6 Km/h). In realtà lo studio del Pachuca lascia almeno un paio di dubbi. Innanzitutto perché non è specificata la distanza entro la quale questi sprinter farebbero segnare la loro velocità di punta. Quindi perché Bale, primo in classifica, avrebbe un passo non troppo più lento di Usain Bolt, primatista mondiale dei 100 e 200 metri.