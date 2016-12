Baggio e il rigore maledetto: "Quell'errore a Pasadena è duro da accettare"

10:59 - Roberto Baggio è uno dei più grandi calciatori della storia, ma in molti lo ricordano per quell'errore dal dischetto a Pasadena in Italia-Brasile. Un errore che ci costò il Mondiale americano nel 1994 e che anche il "Divin Codino" fatica a dimenticare: "Italia-Brasile l'ho sognata per tuta la vita - ha spiegato a Heroes -. Avevo sognato tutti i finali possibili, ma non quello. Faccio ancora fatica ad accettarlo". "Cerco di trovare il lato positivo della cosa - ha aggiunto -. Mi ha aiutato a rimanere sempre umile e con i piedi per terra".