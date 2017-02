Baggio, compleanno ad Amatrice

Un giorno speciale per Roberto Baggio , che spegne 50 candeline. E il 'Divin codino' ha deciso di trascorrerlo insieme alle persone colpite dal terremoto del Centro Italia: sarà infatti ad Amatrice, il paese in provincia di Rieti completamente distrutto dal sisma di magnitudo 6.0 che lo ha colpito nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016. "La mia filosofia di vita si basa sulla ricerca della felicità. Bisogna ricercare la felicità tutti giorni, dobbiamo trovarla dentro noi stessi e poi, se ne vale la pena, donarla anche agli altri", le parole di Baggio

"L'affetto della gente dopo 13 anni dal mio ritiro mi sorprende sempre". Baggio è diventato "divino" per le tante magie che ha saputo regalare ai tifosi di calcio. E il calcio lo ha voluto omaggiare con centinaia di testimonianze social. "Ci sono i campioni e poi ci sono i fuoriclasse. Buon compleanno alla leggenda del calcio Roberto #Baggio" si legge sull'account twitter del comitato olimpico nazionale italiano. E su twitter il presidente Malagò aggiunge:"Auguri Roberto! Lo sport italiano abbraccia il grandissimo campione per i suoi 50 anni... e per le magie che ha regalato all'Italia". Anche Figc e Lega si uniscono agli auguri a Baggio ma sono tutte le sue ex squadre, e non solo, a salutarlo.