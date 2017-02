Baggio, compleanno ad Amatrice: "Da casa non si può capire questa tragedia"

Un giorno speciale per Roberto Baggio , che spegne 50 candeline. E il 'Divin codino' ha deciso di trascorrerlo nelle zone di Amatrice e Norcia con le persone colpite dal terremoto del Centro Italia dal 24 agosto 2016. "E' una grande emozione essere qui, da casa non si può capire questa tragedia - ha detto Baggio - Sono voluto venire di persona con la mia famiglia perché si rendessero conto di quello che tanta gente sta passando".

"L'affetto della gente dopo 13 anni dal mio ritiro mi sorprende sempre". Baggio è diventato "divino" per le tante magie che ha saputo regalare ai tifosi di calcio. E il calcio lo ha voluto omaggiare con centinaia di testimonianze social. "Ci sono i campioni e poi ci sono i fuoriclasse. Buon compleanno alla leggenda del calcio Roberto #Baggio" si legge sull'account twitter del comitato olimpico nazionale italiano. E su twitter il presidente Malagò aggiunge:"Auguri Roberto! Lo sport italiano abbraccia il grandissimo campione per i suoi 50 anni... e per le magie che ha regalato all'Italia". Anche Figc e Lega si uniscono agli auguri a Baggio ma sono tutte le sue ex squadre, e non solo, a salutarlo.