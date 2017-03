Bacca, Supereroe per il Milan

Nella sera del carnevale ambrosiano, Carlos Bacca ha messo la tuta da supereroe e ha trascinato il Milan alla vittoria contro il Chievo. "SuperCarlos" è stato il protagonista del match di San Siro, una bellissima notizia per Montella e tutti i tifosi rossoneri. Il colombiano ha giocato una partita "inedita" e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. È stato sempre nel vivo del gioco e sui suoi piedi sono arrivate palle che, fino a qui, non aveva mai visto. Segno di un'intesa trovata con i compagni e di un atteggiamento non più indisponente.



Chissà quante volte in allenamento l'Aeroplanino si sarà sgolato per fargli capire i movimenti da fare in profondità. Ecco, si iniziano a vedere i primi frutti. Il tecnico l'aveva detto alla vigilia ("Si è ritrovato") e non è stato smentito dai fatti. Lo dicono anche i numeri: sette i tiri verso la porta, record personale in Serie A. Certo non è stato un cecchino infallibile e prima del gol vittoria ha fatto imprecare Galliani sprecando una buonissima occasione. In più il neo del rigore calciato alto, poco importa con il senno di poi. Carlos è stato capace di rialzarsi durante il match e ha trovato la zampata vincente. Undici i gol stagionali, ma il numero 70 vuole risalire la classifica dei bomber dopo il momento negativo. Gol che serviranno per conquistare l'Europa: lui in futuro si vede lì, sempre con la maglia rossonera. Respinti i milioni cinesi, respinte le critiche: il Milan ha scoperto un nuovo Bacca e anche i tifosi hanno sostituito i fischi con gli applausi.



Bene nel 4-3-3, ma buone indicazioni sono arrivate anche con il 4-4-2 in coppia con Lapadula. Come contro il Cagliari, Montella ha riprovato la soluzione tanto cara al presidente Berlusconi. Per loro solo 20 minuti insieme, ma sono riusciti a scardinare la difesa del Chievo Verona. Una opportunità per il mister a partita in corso. Questo Milan ha più idee e creatività in attacco.