Bacca rifiuta il West Ham: Milan col mercato bloccato

La situazione a Milano è piuttosto chiara: al momento non ci sono soldi e, in attesa dell'entrata in società dei cinesi, per comprare bisogna prima 'sacrificare' qualche big. Per i rossoneri quindi la cessione di Bacca è una priorità, ma dove può andare il colombiano? Il giocatore ha espresso il desiderio di giocare la prossima Champions League e aspetta la chiamata dell'Atletico di Simeone, che però sta valutando anche il ritorno di Diego Costa. In Inghilterra l'Arsenal si è mossa con dei sondaggi, ma attenzione anche alla Serie A: il Napoli ha messo Bacca nel mirino nel caso in cui dovesse dire addio ad Higuain e anche la Juve, qualora non riuscisse a chiudere l'operazione Pipita, è un'ipotesi piuttosto concreta.

I rossoneri devono necessariamente aspettare la cessione dell'attaccante per fare cassa, poi potranno affondare per Musacchio, sul quale però, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe inserirsi anche la Roma, pronta ad offrire i 25 milioni richiesti dal Villareal. Nel caso in cui dovesse sfumare la possibilità di arrivare all'argentino, il Milan virerebbe su Shkodran Mustafi, per il quale il Valencia è disposto a trattare a cifre molto più abbordabili per le casse dei rossoneri. Infine è sempre viva la pista Zielinski: la dirigenza milanista è pronta a mettere sul piatto 15 milioni più bonus per convincere l'Udinese a cedere il centrocampista che ha giocato con la maglia dell'Empoli nella scorsa stagione.