Bacca miglior giocatore colombiano del 2015

15:54 - Carlos Bacca vince il derby con Jeison Murillo e si porta a casa il "titolo" di miglior giocatore colombiano del 2015. Questo, almeno, è il risultato del sondaggio del quotidiano El Tiempo, secondo cui il milanista, complice soprattutto l'ottima stagione con il Siviglia e la vittoria in Europa League, ha meritato di mettersi alle spalle pezzi da novanta come James Rodriguez, Jackson Martinez, Cuadrado, ma anche Falcao. Quest'ultimo e lo juventino non appaiono addirittura tra i primi dieci.

Eccola, appunto, la Top 10. Primo posto come detto per Bacca e secondo per Murillo. L'interista non ha vinto nulla nel 2015, ma è stato il miglior giocatore della Colombia nella Coppa America giocata in Cile e ha mostrato grande continuità di rendimento in questa prima parte di stagione alla corte di Mancini. Al terzo posto c'è Teófilo Gutiérrez, giocatore chiave nella vittoria del River Plate in Libertadores (anche se non giocò la finale per essersi trasferito allo Sporting Lisbona).



Ai piedi del podio il giocatore del Real, James Rodriguez, seguito da Francisco Meza, Jackson Martinez, Guarin, Cardona, Carlos Sanchez e, infine, il blucerchiato Muriel.