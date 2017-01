Bacca, ma che fai: rigore senza Hart

Questa, in effetti, non si era mai vista. Carlos Bacca ha provato a entrare nella storia del calcio realizzando un rigore a... porta vuota. Già, perché al 32' della ripresa, mentre il colombiano si apprestava a calciare dagli undici metri, Hart, portiere del Torino, si attardava in cerca di concentrazione fuori dai pali. Un'assenza che Bacca non deve aver notato dato che Carlitos, senza pensarci, è partito deciso per tirare in porta. Bloccato da Tagliavento, il colombiano ha poi dovuto calciare il rigore come da regolamento, mandando Hart da una parte e il pallone dall'altra.