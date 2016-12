Bacca e Niang trascinano il Milan: caccia alla Champions

Dopo il trionfo nel derby e la trasferta vittoriosa di Palermo, Mihajlovic torna a sorridere . Il suo Milan comincia a correre e a puntare la zona alta della classifica. Il quarto posto dell'Inter, del resto, è solo a cinque punti e per i rossoneri non è vietato sognare un posto in Champions . Merito soprattutto del feeling e della vena realizzativa della coppia Bacca-Niang , ma anche della ritrovata solidità difensiva .

A Milanello tira un'aria diversa. I due successi in campionato hanno ridato morale all'ambiente, rilanciando le ambizioni rossonere. La vittoria con l'Inter e la prestazione di Palermo hanno lasciato il segno e Sinisa ora può lavorare con maggiore serenità. Una rinascita firmata Bacca-Niang. Il colombiano va a segno da quattro partite di fila, il francesino invece negli ultimi due match ha collezionato due gol e due assist, garantendo quantità e qualità lì davanti. Con Luiz Adriano, Balotelli e Menez ancora acciaccati, il peso dell'attacco rossonero pesa tutto sulle loro spalle, e la pressione sembra aver dato la scossa giusta ad entrambi. Tra Bacca e Niang si è creata una grande intesa. E proprio dietro questa sintonia è uno dei segreti dietro il momento magico dei rossoneri. Carlos e M'Baye si muovono alla perfezione, aprendosi gli spazi a vicenda. E quando c'è da metterla dentro, non si fanno pregare. Col Palermo c'è stato anche qualche momento di tensione tra i due per chi doveva calciare il rigore, ma poi è tutto rientrato e alla fine del primo tempo si sono chiariti. Piccoli screzi da bomber, niente di grave. Ma l'attacco non è l'unica arma in più di questo Milan. Nella rinascita rossonera, un ruolo importante ce l'ha anche la difesa. Il Milan non riusciva a tenere la porta inviolata per due partite di campionato di fila dallo scorso febbraio e ora sembra invece aver trovato la quadra dietro. Un'arma in più per Mihajlovic nella rincorsa all'Europa che conta. A questo punto della stagione a Milanello non è vietato sognare.

LE NUMERI ROSSONERI

- Era dallo scorso febbraio che il Milan non riusciva a tenere la porta inviolata per due partite di campionato di fila.

- Era invece da novembre che la squadra di Mihajlovic non riusciva a mettere insieme due vittorie consecutive in Serie A.

- Il Milan è l'avversaria contro cui il Palermo ha perso più partite di Serie A (34).

- I rossoneri si sono imposti in sei degli ultimi otto confronti con i siciliani nella massima serie (1N, 1P).

- Quarto gol stagionale per Niang, a meno uno dal suo primato stagionale di cinque reti fatto registrare lo scorso anno col Genoa.

- Niang a segno per due partite di Serie A fila per la prima volta in carriera.

- Due gol e due assist nelle ultime tre presenze di campionato per Niang.

- Il Milan non ha mai perso dopo essere stato in vantaggio quest'anno in campionato (11V 3N).

- Il Palermo invece non ha mai vinto dopo essere stato in svantaggio in questa stagione (2N 12P).

- Carlos Bacca va a segno per 4 partite di fila per la prima volta in Serie A. Per lui terzo gol in due partite contro il Palermo, sua vittima preferita dall'arrivo in Italia.