Babacar beffa il Chievo al 94', la Fiorentina vince 2-1 a Verona

17:19 - E' Babacar il volto d'attacco della Fiorentina. Con una rete del senegalese al 94' i viola hanno battuto in trasferta il Chievo Verona 1-2 facendo un bel balzo in avanti nella corsa all'Europa. Uomini di Montella in vantaggio al 35' con una zampata di Rodriguez, ma raggiunti a metà ripresa dal capitano clivense Pellissier. Finale scoppiettante con occasioni da una parte e dall'altra fino al colpo di testa decisivo di Babacar.

Un lampo quando tutti si stavano rammaricando dei due punti persi più che gioendo per quello guadagnato. Al Bentegodi ha vinto la Fiorentina, l'ha decisa Babacar con un colpo di testa "furbo" in pieno recupero al termine di un secondo meraviglioso per le emozioni, un po' meno per l'attenzione tattica dimostrata. Tre punti d'oro per la Fiorentina che approfitta dei passi falsi, mezzi o pieni, di Lazio, Milan, Inter, Genoa e Sassuolo per portarsi a ridosso della zona bollente, quella che vale l'Europa, pur convivendo con il problema Mario Gomez, ancora una volta non pervenuto. Per il Chievo una punizione eccessiva l'1-2 e un rimpianto: con un pizzico di cinismo in più la posta conquistata sarebbe stata intera.

Se il primo tempo è una partita a scacchi tra due squadre che faticano a trovare uno sbocco offensivo in grado di impensierire i portieri avversari, nella ripresa le occasioni per farsi male non mancano anche grazie al vantaggio della Fiorentina al 35' con una zampata di Rodriguez sulla sponda in area di Tomovic. Lo svantaggio, infatti, consiglia a Maran di osare un po' di più in termini di qualità e quantità inserendo Botta per uno spento Birsa. L'argentino, in prestito dall'Inter, entra subito in partita inserendosi tra le linee e approfittando della ruggine di Badelj (impiegato al posto dell'acciaccato Pizarro) disegna trame pericolose fino al gol del pareggio di Pellissier al 72', bravo ad infilare in rete un palla vagante in area e punire una Fiorentina sprecona.

Poco prima Joaquin era stato in grado di sprecare un contropiede tre contro uno con un tocco imbarazzante e impreciso verso la punta. Poco male visto il risultato finale, ma fino al benedetto (per la Fiorentina) minuto 94', quell'errore pesava come un macigno sulla coscienza dello spagnolo. Negli ultimi venti minuti di partita, recupero compreso, però è il festivale delle occasioni da gol. Le difese non compiono il loro dovere lasciando spazi alle ripartenze avversarie. Mati Fernandez e Borja Valero sfiorano il palo con la decisiva complicità di Bizzarri e Cesar; Paloschi e Pellissier puntano in riflettori sui riflessi di Tatarasanu dandogli il benvenuto nel calcio italiano con due interventi miracolosi. Perfino Schelotto, di testa, sfiora il palo. Il colpo vincente però lo scocca Babacar di testa, con una spintarella furbetta che sbilancia il difensore. Vale tre punti, vale tutto. Forse anche il posto da titolare in sostituzione del fantasma di Gomez, che continua a restare un mistero irrisolto.



LE PAGELLE

Botta 6,5 - Il suo ingresso dà vivacità e imprevedibilità alla manovra clivense. L'assist per Pellissier è anche un po' casuale ma degna conseguenza della sua pericolosità. Serve più precisione nell'ultima scelta, ma può fare la differenza nel Chievo.

Tatarusanu 7 - Salva il risultato con due interventi da grande portiere nel giro di pochi secondi. Prima respingendo su Paloschi che non vede Pellissier in area libero, poi sulla sua stessa ribattuta respingendo il pallone prima che varchi la linea sul colpo di testa del capitano veronese.

Pellissier 6,5 - Torna da titolare e timbra subito il cartellino. Si muove molto e dà sempre l'aria di essere pericoloso.

Gomez 5 - E' un voto di stima, e diciamo tutto. Non si vede, non si muove e quando ha le occasioni potenziali o fa la scelta sbagliata, tipo una rovesciata in area in mezzo a tre difensori, oppure svirgola malamente di testa. Ridategli il talento.



IL TABELLINO

CHIEVO-FIORENTINA 1-2

Chievo (4-4-2): Bizzarri 6; Frey 5,5, Gamberini 6, Cesar 6,5, Zukanovic 6; Schelotto 6, Izco 6,5, Hetemaj 6, Birsa 5 (16' st Botta 6,5); Paloschi 6, Pellissier 6,5 (44' st Lazarevic sv). A disp.: Bardi, Seculin, Sardo, Dainelli, Biraghi, Birsa, Christiansen, Bellomo, Meggiorini. All.: Maran 6

Fiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu 7; Tomovic 6,5, G. Rodriguez 7, Basanta 6; Joaquin 5, M. Fernandez 6, Badelj 5 (35' st Pizarro sv), Borja Valero 6,5, Pasqual 6 (39' st Vargas sv); Cuadrado 5,5; M. Gomez 5 (21' st Babacar 7). A disp.: Lezzerini, Rosati, Alonso, Richards, Kurtic, Marin. All.: Montella 6,5

Arbitro: Cervellera

Marcatori: 35' Rodriguez (F), 27' st Pellissier (C), 49' st Babacar (F)

Ammoniti: Hetemaj, Cesar (C); Badelj (F)

Espulsi: nessuno