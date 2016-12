Azerbaigian-Italia 1-3, gli azzurri staccano il pass per Euro 2016

LA CRONACA

A Baku per i tre punti e chiudere il discorso qualificazione con un turno d'anticipo, evitando che l'ultimo match contro la Norvegia diventi un autentico spareggio per evitare i playoff. La missione degli azzurri è di quelle possibili, perché non perdiamo da 48 match tra qualificazioni europee e mondiali e perché abbiamo sempre battuto l'Azerbaigian. L'ultima volta, nell'ottobre 2014, ha fatto tutto Chiellini, doppietta e autogol nel 2-1 finale. Una trasferta, però, che nasconde le sue insidie: da quando è arrivato sulla panchina l'ex stella del calcio croato Robert Prosinecki, gli azeri hanno cambiato marcia con una vittoria e tre pareggi dopo le quattro sconfitte nelle prime quattro uscite. Conte si affida a un 4-4-2 aggressivo, con Eder-Pellé davanti, Candreva-El Shaarawy sulle fasce: a centrocampo Pirlo è infortunato, al suo posto Verratti.



L'Italia prova subito a spingere sull'acceleratore e passa all'11', sfruttando la debolezza della difesa azera centralmente: è splendido il lancio in verticale di Verratti per Eder che, tenuto in gioco da Medvedev, si presenta davanti ad Agayev e non sbaglia. E' il secondo gol in maglia azzurra per l'oriundo. I padroni di casa accusano al colpo e gli azzurri sfiorano il bis cinque minuti dopo: bella combinazione Eder-Pellè, tiro dall'attaccante del Southampton che Agayev alza sopra la traversa. L'Italia a questo punto smette di spingere e si accontenta di vedere cosa riescono a fare gli azeri. Un atteggiamento che fa infuriare Conte e che non paga. Al 31', infatti, una doppia indecisione di Chiellini e Bonucci spalanca la porta a Nazarov che fulmina Buffon, giunto alla 151a presenza con la Nazionale.



A questo punto l'Italia si ricompatta e si sveglia El Shaarawy, grande protagonista del finale di tempo. Al 35' controllo e tiro, con la palla di poco alta sopra la traversa, poi calcio al volo fuori a porta vuota dopo un'azione convulsa in area e infine trova il più facile dei gol a pochi istanti dalla fine del tempo: Eder in verticale per Candreva che mette in mezzo sull'uscita del portiere e per il Faraone è un gioco da ragazzi segnare a porta vuota. Esplode la gioia di Conte in panchina per un gol che può valere il pass per la fase finale dell'Europeo in Francia.



Nella ripresa ci si aspetta la sfuriata dei padroni di casa, ma la differenza tecnica è abissale. La banda Conte aspetta l'errore degli avversari, sempre perforabili centralmente. Come al 17', quando un fantastico lancio di Parolo trova Eder che scavalca Agayev in uscita, ma Sadygov salva sulla linea di porta. Gli azeri traballano e alzano bandiera bianca al 20': il disastroso Huseynov sbaglia il rinvio, Darmian intercetta e fa partire un tiro dal limite che sorprende Agayev. Primo gol in azzurro per il terzino del Manchester United. Conte regala uno scampolo di partita anche a Florenzi, Giovinco e Montolivo. La Formica Atomica è in grande spolvero e conferma il perché dei rumors che vogliono il Barcellona sulle sue tracce. Troppo rapido per Huseynov che lo stende: rosso diretto per il difensore azero. La punizione si stampa sulla traversa, ma va bene lo stesso. L'Italia ha in mano il biglietto per la Francia, dove questa estate darà l'assalto all'Europeo che quattro anni solo una straordinaria Spagna ci ha impedito di vincere.