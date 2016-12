Azerbaigian: il rigore non c'è e lo sbaglia apposta

Un grande gesto di fair-play arriva dall'Azerbaigian. Durante il match tra Inter Turku e Qarabag, valevole per la 7a giornata del campionato, Elvin Mammadov, centrocampista offensivo della squadra ospite e della Nazionale che affronterà sabato l'Italia, ha sbagliato apposta un calcio di rigore assegnato erroneamente dall'arbitro. Meritati gli applausi del portiere avversario (suo ex compagno) e di tutti gli amanti del calcio. Per la cronaca il match è stato vinto 2-0 dal Qarabag.