Auguri Totti: il Capitano compie 40 anni

" Totti è il Pelé italiano ". Parola di Édson Arantes do Nascimento, detto Pelé. E allora, punto e a capo. Perchè detto questo, tutto il resto, come diceva qualcuno, è soltanto noia . Quaranta anni oggi, Francesco Totti . Ancora in campo, ancora integro, ancora con il 10 tatuato sulla pelle giallorossa. Auguri Capitano , il più grande di sempre con la maglia della Roma. Unico, inimitabile, irraggiungibile: 23 anni e mezzo in Serie A, 250 gol. Da Pupone a Gladiatore a Capitano, dallo scudetto al mondiale e la Coppa al Circo Massimo, da Boskov e Mazzone fino a Spalletti, passando per Zeman, Capello, Garcia e altri ancora.

28 marzo 1993: l'esordio, mandato in campo poco più che sbarbatello, da Boskov. 4 settembre 1994, il primo gol con Mazzone in panchina al Foggia. Seconda punta, trequartista, falso nueve-prima punta. Allevato dal Sor Carletto, plasmato dal boemo, rifinito da Don Fabio, reinventato dal primo Spalletti. Passano in tanti, lui resta. Ranieri, Luis Enrique, ancora Zeman, Garcia e di nuovo Luciano da Certaldo: una carriera illuminata da un immenso talento, costellata da qualche raptus - ricordate lo sputo a Poulsen? - e messa a rischio da due tremendi infortuni e da una placca che ingabbia la caviglia sinistra da dieci anni.



Storia tutta giallorossa con innesti d'azzurro: nove gol in 58 partite con l'Italia e il cucchiaio contro l'Olanda agli Europei del 2000 - più ancora del rigore contro l'Australia al Mondiale 2006 - come indimenticabile istantanea nazionale. Ma è con Roma e la Roma che l'identificazione è totale: 306 gol in 763 presenze, 250 in 605 partite in serie A (sempre in rete da 23 anni a questa parte), 38 volte a segno in Europa in 98 presenze, con quell'esterno a Manchester che a oltre 38 anni lo incorona come il marcatore più longevo della Champions.



In tanti lo volevano, in tanti avrebbero fatto pazzie per lui, una sola se lo è tenuto. E lui, il Capitano, non ha mai avuto dubbi. Auguri Totti.