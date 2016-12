Auguri Capitano: il mondo del calcio festeggia Totti

18:44 - Tanti, tantissimi. Sono i messaggi di auguri arrivati dal mondo del calcio per Francesco Totti che oggi compie 38 anni: dalla Roma alla Nazionale, dalla Lega Cacio ai compagni di squadra fino ai rivali di una vita interamente spesa al servizio dei colori giallorossi, sui social network spopola l'hashtag #AuguriCapitano. Un riconoscimento per un campione intramontabile che stasera in occasione di Roma-Verona riceverà all'Olimpico l'omaggio dei suoi tifosi.

Buon compleanno Capitano! Francesco Totti compie 38 anni. Inviategli i vostri auguri @OfficialASRoma #AuguriCapitano pic.twitter.com/lXP2SEWJ97

— AS Roma (@OfficialASRoma) 27 Settembre 2014

38 anni fa l'inizio di una storia divenuta leggenda del calcio italiano. #AuguriCapitano #Totti @OfficialASRoma pic.twitter.com/HDSmnaGVCw

— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 26 Settembre 2014