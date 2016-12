Audi Cup, Bayern-Milan 3-0: Mihajlovic affondato

LA PARTITALezione di calcio all'Allianz Arena per il Milan. Una sconfitta meritata per i rossoneri, che dopo la buona trasferta cinese ritorna con i piedi per terra. I tedeschi non danno scampo ai rossoneri, dominano nel primo tempo e dilagano nella ripresa. Un ko su cui Mihajlovic dovrà riflettere, ovviamente al netto della condizione fisica non ancora al top e al fatto di aver afrrontato una delle migliori formazioni d'Europa. Da rivedere il tandem Bacca-Luiz Adriano, praticamente mai servito dai compagni. E anche la difesa, su cui il tecnico rossonero da tempo punta il dito a caccia di rinforzi.



A Monaco l'avvio dei tedeschi è subito brillante. I bavaresi hanno più gamba e si vede. E così il Milan è costretto soprattutto a difendersi con De Jong in versione "diga" e Bacca e Luiz Adriano nei panni degli spettatori non paganti. Vidal è alla prima da titolare nel Bayern, ma sembra già uno dei veterani di Guardiola e si muove da leader. I rossoneri soffrono sulle corsie esterne, faticano a costruire da dietro e subiscono gli inserimenti e l'aggressività dei centrocampisti di Pep, che sceglie di testare la difesa a tre e di fare densità in mezzo al campo. Honda prova ad abbassarsi per avviare la manovra, ma il pressing dei tedeschi è asfissiante e la squadra di Mihajlovic va in apnea. Al 20' Guardiola alza Bernat e dal sinistro dello spagnolo (con deviazione decisiva di Zapata) nasce il vantaggio dei bavaresi, che poi centrano anche un palo con Hojbjerg. Bayern all'assalto, Milan in trincea. Gli uomini di Sinisa sono lenti e non trovano le distanze. Bonaventura prova a scuotere i suoi, ma la mira è sbagliata. Il Bayern invece gira a meraviglia. Nell'area di Diego Lopez piovono palloni da ogni parte. Prima ci prova Douglas Costa, poi Vidal, scatenato, colpisce la traversa di testa. E alla fine del primo tempo l'1-0 va decisamente stretto ai tedeschi. L'unica "reazione" rossonera arriva solo nel tunnel: scintille tra De Jong e Guardiola per un intervento duro dell'olandese su Kimmich.



Strigliato da Mihajlovic, nella ripresa il Milan prova a giocare con maggiore velocità, ma lascia campo alle ripartenze dei tedeschi. Rode quando parte fa male e i rossoneri rischiano subito grosso. Dall'altra parte del campo poi è di Bacca il primo acuto rossonero, ma il suo esterno velenoso finisce a lato. Passano i minuti e le squadre si allungano. Il Milan prova ad alzare il baricentro, ma i padroni di casa arrivano sempre prima sulla palla e per la banda di Sinisa non è facile manovrare e servire le punte in profondità. In perfetto stile Guardiola, il Bayern si mette in modalità "tiki taken" e riprende in mano il gioco, spingendo nuovamente il Milan nella sua area. Al 60' Zapata salva in spaccata, poi Bernat prova a beffare nuovamente Diego Lopez da fuori area. Meno continui rispetto al primo tempo, i tedeschi giocano a sprazzi, ma hanno il match in pugno e dilagano prima con un sinistro chirurgico di Goetze e poicon un missile di Lewandowski che approfitta di un errore di Alex. Tre gol e una sentenza: a questo livello, ora il Milan non può competere.