Aubameyang, che sorpresa: gioca in un torneo serale a Varese

Proprio così. Nelle sere di questa settimana, alla Varese Carlsberg Cup, torneo di calcio a 7 al Franco Ossola, la squadra Rienzi Comunica è scesa in campo con le maglie del Borussia procurate dall'attaccante, il quale è sceso in campo in almeno un paio di partite, una delle quali sotto un autentico diluvio. Aubameyang è rimasto molto legato alla provincia di Varese, dove ha passato la sua gioventù. A 13 anni infatti sbarcò a Busto Arsizio, su segnalazione di Riccardo Guffanti, iniziando la trafila nel settore giovanile, prima di passare alla primavera del Milan.



Bene, Aubameyang, in questi giorni sta trascorrendo le vacanze proprio nel varesotto. È in programma anche la sua festa di compleanno, che si terrà probabilmente a Gallarate, come racconta il sito VareseNews. Con Pierre sono scesi in campo anche i fratelli Catilina e Willy, compagno di una ragazza il cui fratello ha iscritto la squadra al torneo. L'attaccante del Gabon ha fornito le maglie ed è sceso in campo in un paio di partite, una pareggiata 3-3 e un'altra vinta con un poker di Pierre-Emerick.



Il quale si è presentato allo stadio una sera con una Lamborghini sgargiante, a specchio, e la sera successiva con una Porsche dorata. Ma nessun atteggiamento da vip: Aubameyang non si è negato per foto ed autografi, si è cambiato con i ragazzi del torneo ed è sceso in campo col sorriso sulle labbra.



Non sappiamo se il Borussia era o è a conoscenza di questo "fuori programma". Generalmente ai calciatori è assolutamente vietato di partecipare ad eventi di questo genere: un infortunio provocherebbe un'autentica catastrofe. Aubameyang, infatti, è uno degli attaccanti più ricercati d'Europa, con una valutazione di circa 70 milioni. Nel 2012 Muntari si ruppe il crocato in un torneo simile mentre era in Africa in estate. Per fortuna a Pierre-Emerick è andato tutto bene,