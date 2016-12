Attacchi a Bruxelles: un attaccante del Norwich tra i sopravvissuti

Pacheco e Pimenta, entrambi 17enni, hanno dormito in aeroporto dopo che uno sciopero dei controllori di volo in Francia ha fatto slittare il loro arrivo e gli ha fatto perdere le coincidenze per Venezia. "Sono due giovani che stiamo attendendo - ha spiegato al Gazzettino il responsabile del settore giovanile del club che milita in Serie D, Mattia Collauto - per valutarne l'eventuale inserimento nella squadra Juniores già dalla prossima stagione. Sono due ragazzi che ci sono stati segnalati dai collaboratori del ds Giorgio Perinetti".



Ora sono bloccati in Belgio, da cui non si può partire neppure in treno. E' tornato a casa dalla sua famiglia, invece, Dieumerci Mbokani, attaccante della Repubblica Democratica del Congo. Il Norwich è in costante dialogo con l'attaccante, visibilmente scosso per quanto accaduto. La società inglese ha anche espresso il proprio cordoglio per le vittime delle atrocità odierne in Belgio e per i loro famigliari.