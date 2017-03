Atletico, Torres lascia l'ospedale e rassicura tutti: "E' stato solo uno spavento"

Dopo la grande paura, il sollievo. Fernando Torres, protagonista di un terribile scontro durante il match tra il suo Atletico Madrid e il Deportivo, ha rassicurato. "Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me e per i vostri messaggi di incoraggiamento. E' stato solo uno spavento. Spero di tornare presto", ha scritto su Instagram. Gli esami non hanno evidenziato conseguenze e il giocatore ha già lasciato l'ospedale in mattinata.