Atletico, Simeone: "Primo tempo quasi perfetto, ma ora c'è il ritorno..."

Il 4-2 rifilato al Bayer in Germania ha soddisfatto Simeone. "E' stata una gara emozionante, per noi un risultato molto buono in ottica doppio confronto - ha spiegato il tecnico dell'Atletico -. Nel primo tempo abbiamo rasentato la perfezione". La vittoria però è stata sofferta e il Cholo non è tranquillo per il ritorno a Madrid: "Il Bayer è tornato in gara con un gol inaspettato e bisognerà affrontare seriamente il ritorno".