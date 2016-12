Atletico, Simeone: "Fine del mio ciclo? Ora pensiamo a leccarci le ferite"

La sconfitta col Real brucia e Simeone non vuole trarre conclusioni affrettate subito dopo la gara del Meazza. " Voglio fare i complimenti al Real , che ha conquistato un'altra grande vittoria - ha detto -. L'incontro è stato molto tattico. Perdere due finali, però, non è per nulla piacevole ". "Siamo di fronte alla fine di un ciclo? Adesso dobbiamo leccare le nostre ferite e ripartire dopo due sconfitte pesanti, anche se non è semplice", ha aggiunto.

Ma cosa non ha funzionato a San Siro nell'Atletico? Simeone prende tempo: "Difficile rispondere ora, dato che la partita è appena conclusa. Non posso rispondere adesso, dovrò analizzare meglio la gara nei prossimi giorni". "Nel calcio merita chi vince. Loro sono stati più bravi di noi ai rigori, le scuse non esistono per me", ha precisato.



E grande cautela la riserva anche alle decisioni sul suo futuro: "Se parlo delle emozioni che ho dentro non posso spiegare tutte le situazioni. Preferisco pensare e concentrarmi a migliorare e perfezionare il nostro lavoro. Nella mia vita non ho mai avuto compiti facili, ma credo che essere arrivati due volte alla fine in una competizione del genere è una cosa storica per il nostro club", ha aggiunto. Infine una battuta su Zidane: "Ha avuto la fortuna di allenare uno dei migliori gruppi del mondo".