Atletico, Simeone è carico: "Con la Juve sarà come una finale"

19:37 - Alla vigilia del big match contro la Juventus, Simeone suona la carica: "Sarà come una finale, ma siamo una squadra competitiva con grandi giocatori. Ogni partita è diversa e vedrò chi far giocare, abbiamo diverse possibilità". "La Juve è solida e ha pochi punti deboli, servirà una gara di altissimo livello per vincere", ha aggiunto. Poi sulla possibilità di vedere Cerci in campo: "E' un giocatore dell'Atletico, è un'opzione..."

Dopo la doppietta con il Malmoe, Tevez è l'uomo in più della Juve anche in Champions. E Simeone lo sa: "Sappiamo che è un giocatore straordinario, si muove molto tra le linee. Nel gioco corto è molto difficile da controllare. Il segreto sarà non lasciarlo pensare e non fargli ricevere palloni".



L'esperienz ain Serie A, ha lasciato alle spalle qualche ruggine con la Juve, ma Simeone non vuol pensare più al passato: "Affrontiamo la Juve con il massimo rispetto come merita una squadra così blasonata. Mi piace il lavoro fatto negli anni dalla Juve, si nota il grande lavoro dietro alle vittorie. Ripeto, ho molto rispetto e ammirazione". Quanto all'atteggiamento dei bianconeri, il tecnico dell'Atletico ha le idee chiare: "Penso che la Juve non giocherà di contropiede, approfitta molto degli spazi e recupera bene il pallone. Tevez e Llorente spingono bene sulla fascia ma hanno bisogno di sentirsi vicini i giocatori del centrocampo".



Bocca cucita invece sulla lista dei convocati e sul possibile impiego di Cerci: "Non ho ancora deciso chi giocherà".