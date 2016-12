Atletico, Simeone avverte Torres: "Dovrà sudarsi la maglia"

17:05 - Osannato dai tifosi e fortemente voluto dalla dirigenza, per Fernando Torres la strada all'Atletico non sarà tutta in discesa. Almeno a sentire le parole di Diego Simeone: "Torres non è venuto qui come il salvatore, ma dovrà sudarsi la maglia - le parole del Cholo - Siamo felici che sia tornato e speriamo che ci dia una mano con tutto il suo entusiasmo, talento e passione, ma dovrà lottare con Griezmann, Mandzukic e Raul Jimenez".

"Uomo avvisato, mezzo salvato" recita un vecchio adagio. Diego Simeone mette subito le cose in chiaro alla prima conferenza stampa dopo il ritorno a casa di Fernando Torres. L'idolo dei tifosi colchoneros, infatti, dovrà guadagnarsi sul campo una maglia da titolare e in una squadra che gira a mille come l'Atletico del Cholo non sarà facile.



"Possiamo puntare a migliorare viste le caratteristiche di Fernando che possono aiutare la squadra - ha spiegato l'allenatore argentino -. Lui arriva in un gruppo che da diversi anni lavora insieme e speriamo che ci dia una mano con tutto il suo entusiasmo, talento e passione. Io mi occupo solo dell'aspetto sportivo, tutto il resto non mi interessa. Volevamo che tornasse già l'anno scorso, con il suo ritorno ne beneficiamo tutti. Con le sue caratteristiche ci darà profondità in attacco".