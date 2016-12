Atletico-Real, Simeone: "Possiamo prenderci una rivincita"

"Di certo non sottovaluteremo una squadra reduce da 28 partite senza sconfitte, che è formata da calciatori straordinari. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità e l'intensità giuste". Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, alla vigilia del derby cittadino contro il Real, ha ancora in mente la sconfitta subita nella finale della Champions disputata a Milano. Un ko che brucia particolarmente, perché arrivato ai rigori. "Il calcio ti dà la possibilità di guardare sempre avanti e di prenderti delle rivincite - le parole del 'Cholo' Simeone -: di certo, il Real è una squadra che attacca bene gli spazi e sa distribuire il gioco come poche al mondo. Non importa per loro chi gioca, perché posseggono una rosa di altissimo livello".



Simeone rivela che, per l'Atletico, domani sarà fondamentale "la velocità di Gameiro, un attaccante in crescita", ma sarà "importante anche Griezmann, un giocatore che pensa sempre a migliorarsi". "Quello che conta per noi - spiega Simeone - e' avere il giusto approccio alla partita, contro una rivale diretta. Conosciamo i nostri difetti e loro i nostri. Pensiamo che qualche anno fa il Real Madrid per noi era imprendile, mentre adesso ci giochiamo il titolo con questa squadra".