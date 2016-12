Atletico Madrid, Simeone: "Atmosfera da finale, la Juve deve vincere"

09:30 - Alla vigilia del match con la Juve, Simeone tiene alta la guardia dell'Atletico Madrid, già qualificato ma non ancora sicuro del primo posto nel girone: "Sarà una grande notte, per la quale dobbiamo essere pronti - dice il tecnico argentino -. Affronteremo una grande squadra che ha bisogno di vincere, mi aspetto la miglior Juve degli ultimi tempi. Sarà una gara diversa dalle altre, incontreremo l'atmosfera di una finale".

L'Atletico Madrid è in testa al gruppo A con 12 punti (tre in più della Juve e sei in più dell'Olympiacos), che garantiscono agli spagnoli la già matematica qualificazione agli ottavi ma non la sicurezza del primo posto. "Ci sono tanti scenari possibili - dice Simeone in conferenza stampa -. Domani sarà una partita diversa rispetto a quella di Madrid, dovremo metterci testa ed essere bravi a capire come interpretare la partita fin dall'inizio per non avere sorprese. La Juve è molto più forte giocando in casa, ha un altro passo e giocatori di livello".



Il tecnico dei Colchoneros teme la qualità di Pirlo: "E' un giocatore fantastico, dovremo essere molto attenti alla sua visione di gioco. Lui e la Juventus interpretano molto bene una tipologia di gioco verticale. Morata? E' un grandissimo giocatore con un futuro enorme, Llorente ha più esperienza internazionale".