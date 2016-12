Atletico Madrid, il presidente Cerezo: "Cerci via questo inverno? Aspettiamo"

15:24 - L'Inter vuole Cerci, il Napoli anche. Più Mario Suarez. Sogni o possibilità concrete? Diciamo ipotesi di mercato che potrebbero evolvere in maniera interessante. Questo, almeno, secondo le parole del presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo a radio Crc: "Cerci è scontento, la stagione è lunga, vedremo. Se mi chiedesse di andare via questo inverno? Adesso penso direi di no ma aspettiamo dicembre. Suarez? Al momento vale lo stesso discorso".

"Mi piacciono molti calciatori che giocano in Italia" ha poi continuato Cerezo. "Callejon è un bravo giocatore ma sta molto bene a Napoli. Non è vero che quest’estate l’ho chiesto a De Laurentiis perché ha un contratto e quindi non lo avrei potuto portare a Madrid e poi perché Josè sta molto bene in azzurro. In ogni caso con il presidente De Laurentiis i rapporti sono buonissimi".