Atletico Madrid, che spavento: l'aereo per Torino sparisce dai radar 

16:47 - Viaggio verso Torino con qualche attimo di apprensione per l'Atletico Madrid. Per un malfunzionamento al radar di Linate che governa tutto il traffico del nord Italia, dopo avere sorvolato le Alpi il comandante dell'aereo con i campioni di Spagna è stato costretto a modificare la rotta prendendo in considerazione l'ipotesi di rientrare a Madrid. Tuttavia, proprio a causa del problema tecnico, a un certo punto il volo ha fatto perdere le proprie tracce tanto che il quotidiano spagnolo Marca nella sua versione online ha titolato "El avion del Atletico desaparecio de los radares" (L'aereo dell'Atletico èsparito dai radar), creando ovviamente non poco spavento. Tutto però fortunatamente chiarito nel giro di poco tempo. Risolto il problema, la squadra di Simeone è potuta regolarmente atterrare all'aeroporto di Caselle a Torino.