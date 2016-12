Atletico, ecco Vrsaljko: "Mi manda Mandzukic"

Giornata di presentazione ai nuovi tifosi per Sime Vrsaljko, passato dal Sassuolo all'Atletico Madrid del Cholo Simeone per 16 milioni di euro. Il terzino croato ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Mi ha consigliato Mandzukic di venire qui, è un passo fondamentale per la mia carriera, ma so bene che è anche una grande responsabilità. Simeone? Con lui diventerò più forte" ha detto Vrsaljko.