Athletic-Sassuolo 3-2: i neroverdi salutano l'Europa League

LA PARTITALa prima storica avventura europea del Sassuolo si interrompe a Bilbao, dove non mancano gli ingredienti peculiari delle ultime uscite della banda Di Francesco: bel gioco solo nel finale, cuore e carattere, ma anche troppi errori su palla inattiva e l'immancabile sfortuna che in poco più di un minuto si porta via Pellegrini e Biondini, tra i migliori in campo.



Eppure inizio migliore non poteva sperare il Sassuolo, che passa dopo nemmeno due minuti grazie a un vero e proprio regalo dell'Athletic. Il pasticcio è targato Laporte-Herrerin-Balenziaga. Il difensore perde un pallone sul quale si fionda Defrel, che serve bene Ragusa. Il portiere non trattiene la conclusione dell'attaccante neroverde e sulla respinta Balenziaga infila la sua porta. Un'autorete clamorosa, che non lascia contraccolpi nel Bilbao. La squadra di Valverde si butta subito alla ricerca del pari e lo trova al 10' con lo stacco deciso di Raul Garcia, bravo a sovrastare Defrel e a insaccare un imperfetto Consigli, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Sassuolo va in affanno da metà campo in giù, concede parecchio sulla fascia sinistra, dove Muniain non dà riferimenti, e si rende pericoloso solo in ripartenza. Lo fa anche al 13' con il tiro a giro di Ragusa, che sfiora il palo. I ritmi si abbassano, ma l'Athletic è sempre padrona del campo. Il Sassuolo fa fatica a impostare l'azione. Perde troppi palloni, un po' per il pressing basco, un po' per errori individuali. Al 33' Consigli respinge un tiro di destro dal limite di Muniain, mentre tutta la squadra prova a difendersi con più ordine e meno frenesia. Alla fine del primo tempo, però, i numeri danno il quadro del match: 13 corner a 0 per i padroni di casa e quasi il doppio dei passaggi effettuati (246 a 137).



Il Sassuolo prova ad approcciare la ripresa con meno timori. Ricci obbliga Herrerin alla respinta su una buona azione imbastita dai neroverdi al 5', ma nel suo momento migliore dell'intera partita, va sotto, ancora da calcio d'angolo. Stavolta è Aduriz a saltare indisturbato, per il 245mo gol in carriera, il 22mo in maglia Athletic in Europa League. Defrel vanifica l'ottimo lavoro di Ricci sulla destra, sprecando l'occasione per riacciuffare la partita, poi per Di Francesco piove sul bagnato: in due minuti Pellegrini e Biondini escono per infortunio, con l'ex Cagliari fuori in barella. L'allenatore ne approfitta per mandare nella mischia Matri, ma è ancora il Bilbao a trovare la via del gol, stavolta con Lekue, bravo a bruciare la retroguardia emiliana, troppo distratta (34'). Complice la vittoria del Genk contro il Rapid, il Sassuolo è fuori dai giochi, ma non ci sta e prova almeno a uscire a testa alta. Ragusa riaccende le speranze al 38' con un bel destro al volo. L'attaccante avrebbe anche la chance di compiere il miracoloso aggancio, ma manda alto sopra la traversa. Nel finale saltano un po' i nervi, Merino non approfitta del pasticcio di Acerbi e Consigli che gli regalano l'occasione per allungare. L'avventura europea del Sassuolo finisce a Bilbao, dove serviva un'impresa solo sfiorata. L'Europa League, la squadra di Di Francesco l'ha gettata al vento facendosi rimontare dal Rapid e l'amaro in bocca resta per i troppi infortuni e quella sensazione che la qualificazione potesse essere alla portata con un po' di sfortuna in meno e un pizzico di cinismo in più. Degli insegnamenti di coppa dovrà far tesoro tutto il Sassuolo, giocatori e staff, perché ora c'è un campionato da raddrizzare. Per tornare a sognare quell'avventura europea chiusasi forse troppo presto.