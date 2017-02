Atalanta, tifosi in festa a Orio al Serio

Sciarpe, bandiere, fumogeni e cori. I tifosi dell'Atalanta, letteralmente impazziti dopo il successo dei nerazzurri a Napoli , hanno atteso in centinaia a Orio al Serio il ritorno della squadra di Gasperini e l'hanno accolta come meglio non sarebbe stato possibile. Il popolo bergamasco ha voluto così ringraziare la squadra, dimostrando una volta ancora l'amore incondizionato e quasi unico per i propri colori.